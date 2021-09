La scuola primaria di Orentano avrà il tempo pieno: ascoltate le richieste dei genitori

Da settembre 2021 inizierà il primo tempo pieno per la scuola primaria di Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto. È la prima volta infatti che i bambini della scuola orentanese restano a scuola mattina e pomeriggio tutti i giorni, per un totale di 40 ore di lezioni settimanali.

Allo squillo della campanella, il prossimo 15 settembre, partirà con il tempo prolungato una delle due sezioni della prima elementare che inizia la scuola quest'anno.

“Una grande novità molto attesa e richiesta soprattutto dai genitori - ha spiegato il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti - finora il tempo pieno era presente solo nella scuola Primaria di Castelfranco e non era stato possibile attivarlo anche a Orentano. Questo è un traguardo raggiunto grazie ad un lavoro di organizzazione portato avanti con un percorso condiviso tra l’Istituto comprensivo 'Leonardo da Vinci' e il Comune”.

“Un nuovo inizio che dà il via a una sezione a tempo pieno alla scuola primaria di Orentano che sono sicura crescerà nei prossimi anni - ha aggiunto l’assessore alla Scuola, Ilaria Duranti - siamo particolarmente felici di questa nuova attivazione che può rappresentare un aiuto concreto per le famiglie che devono conciliare gli impegni di lavoro con la gestione e la crescita dei figli”.

“È un importante obiettivo raggiunto che rientra nella costruzione di un istituto il più possibile uniforme e omogeneo fra capoluogo e frazioni - ha aggiunto il dirigente scolastico, Sandro Sodini - è un’opportunità importante per il territorio e le famiglie che dopo molto tempo la scuola, insieme con il Comune, è riuscita a offrire”.

Nella scuola di Orentano finora, con il 'tempo modulare', tutte le classi facevano un solo rientro pomeridiano rimanendo a mangiare a scuola una sola volta a settimana. Adesso, per la sezione che farà tempo pieno, l'orario sarà mattina e pomeriggio (dalle 8.15 alle 16.15) tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con servizio di mensa scolastica.

Nella scuola primaria di Castelfranco invece il servizio scolastico rimane pressoché invariato. Ci sono 4 sezioni in entrata, delle quali una a tempo pieno e 3 a tempo normale.