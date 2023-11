Scuole chiuse domani, venerdì 3 dicembre, a Pontedera. Lo ha deciso il sindaco di Pontedera Matteo Franconi. "In ragione degli sviluppi del fronte temporalesco in atto e delle previsioni per la notte informo che per ragioni di prudenza e a fini precauzionali sto predisponendo la sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole di Pontedera per il giorno venerdì 3 novembre 2023" ha annunciato il primo cittadino.

Plessi scolastici chiusi anche a Calcinaia.





La forte perturbazione che ha interessato il pisano a partire da metà pomeriggio, con vento forte e pioggia battente, si protrarrà infatti anche per le prossime ore.Il sindaco di Volterra Giacomo Santi proprio per il forte vento che sta colpendo il territorio invita la popolazione ad uscire di casa solo in caso di necessità.