Maltempo, scuole chiuse sabato 4 novembre: ecco dove

Non solo Pontedera. Sono altri i comuni della provincia di Pisa che, dopo la forte perturbazione di giovedì 2 novembre, hanno deciso di tenere le scuole chiuse anche per la giornata di sabato 4 novembre soprattutto per alcune criticità ancora presenti sui territori più colpiti dal nubifragio che ha provocato allagamenti e frane.

Ecco dunque i Comuni che hanno optato per la chiusura delle scuole il 4 novembre: Pontedera, Calcinaia, Ponsacco, Casciana Terme Lari.

In aggiornamento