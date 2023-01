Scuole Filzi: ausiliari del traffico per garantire l'uscita in sicurezza degli alunni

E’ partito a gennaio, con la ripartenza delle attività didattiche, il servizio per assicurare l’uscita in sicurezza degli alunni delle scuole primarie Filzi, in via Leonardo Da Vinci. Il servizio sarà svolto tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, fino alla fine dell’anno scolastico, con l’utilizzo di ausiliari del traffico che durante l’orario di uscita degli alunni dalle scuole interdiranno momentaneamente al traffico veicolare via Leonardo da Vinci, all’altezza dell’incrocio con via Padre Fedi, apponendo delle transenne all’ingresso della strada.

"Abbiamo ritenuto fondamentale attivare questo importante servizio - dichiara l’assessore alla polizia municipale, Giovanna Bonanno - per garantire la sicurezza e incolumità dei ragazzi e delle persone in orario di uscita dalle scuole. Le primarie Filzi sono collocate in una strada a fondo chiuso e pertanto, sovente, con i genitori che vengono a prendere i ragazzi all'uscita dalla scuola, vengono a crearsi situazioni di conflitto tra veicoli in transito, veicoli in sosta e pedoni. Proprio per questo, e per tutelare i nostri ragazzi, venendo anche incontro alle richieste dei residenti e del personale scolastico, ho voluto riproporre un servizio già attivato con successo alla scuola 'Newbery' a Marina di Pisa".

"Mettere in sicurezza i bambini dal flusso di automobili - dichiara l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli - è la cosa più importante. Con il contributo degli ausiliari del traffico che presidiano le transenne all’inizio di via Leonardo da Vinci dalle 15.30 alle 16.30 riusciamo a creare una situazione meno caotica al momento dell’uscita delle classi. E’ una soluzione temporanea per intervenire immediatamente, dovremo trovarne una definitiva che permetta di poter parcheggiare nelle zone adiacenti con maggiore facilità".