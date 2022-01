Nelle scuole di Pontedera dal 10 gennaio arriva il menu invernale

A partire da lunedì 10 gennaio nelle scuole del primo ciclo di Pontedera arriva il nuovo menu invernale. Rimarrà in vigore fino all'adozione di quello primaverile e prevede un prospetto generale di piatti, che saranno alternati nell'arco di quattro settimane, legato molto alla stagionalità dei prodotti. "Nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, l’amministrazione comunale continua l’impegno nel garantire, in collaborazione con i Dirigenti Scolastici e le aziende Camst e Gemeaz Elior, un servizio mensa adeguato e conforme alle disposizioni nazionali e regionali in materia" ha sottolineato l'assessore comunale alle Politiche scolastiche Francesco Mori. "Cercando nel contempo di proseguire nel percorso, già iniziato a settembre 2019, dell’individuazione di menù stagionali più rispondenti alle esigenze nutrizionali dei nostri bambini e ragazzi".