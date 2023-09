Santa Croce sull'Arno, scuole pronte per la ripartenza

Inaugurato ieri, 15 settembre, l'anno scolastico 2023-2024 a Santa Croce sull'Arno alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione Alessandra Nardini, che insieme al sindaco Giulia Deidda e alla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo statale Laura Cascianini ha visitato le scuole Torello della Maggiore Carducci, Pascoli e Copernico, portando il saluto agli alunni, ai docenti e al personale scolastico.

Durante l'estate sono stati fatti interventi di manutenzione per rendere più accoglienti e sicure le scuole santacrocesi. I cantieri hanno coinvolto le scuole dell’infanzia 'Poggio Fiorito' e 'Via dei Mille', le scuole primarie 'Pascoli', 'Carducci', 'Copernico' e 'Torello della Maggiore' e le scuole secondarie di primo grado 'Banti' e 'Staffoli', per un impegno economico complessivo di 65.000 euro, di cui 50mila di manutenzioni e 15mila di arredi.

“Come ogni anno - dice il sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda - abbiamo sfruttato il periodo delle vacanze estive per fare cantieri nelle scuole senza intralciare le lezioni: l'obiettivo è rendere gli edifici scolastici più sicuri, funzionali e accoglienti, e più adatti alle esigenze didattiche ed educative”.

“Siamo impegnati tutto l'anno - continua - per l'educazione dei nostri ragazzi: per sostenere la dirigenza scolastica nella progettualità didattica e per organizzare attività culturali educative, dal teatro allo sport alla lettura, a disposizione di studenti e docenti attraverso una vasta progettualità ci condivisa. Non dimentichiamo tra tutti il lavoro costante e prezioso che viene fatto con il progetto Intercultura per mettere tutti e tutte nelle condizioni di poter esercitare un diritto fondamentale che è il diritto allo studio. E' un lavoro di squadra per cui ringrazio tutti, a partire dalla dirigente scolastica, i nostri uffici e tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola. Un grazie speciale all'assessora Nardini per l'impegno della Regione a supporto del mondo scolastico e per la sua significativa presenza qui oggi".

“Faccio un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e ai ragazzi che tornano fra i banchi e colgo l’occasione per ribadire la mia vicinanza al mondo della scuola e agli enti locali, ringraziandoli per l'importante lavoro che svolgono per garantire una scuola pubblica di qualità - dichiara l’assessore Nardini - in questo senso voglio inoltre ringraziare l'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno per l'attenta manutenzione e la cura degli spazi scolastici" aggiunge, sottolineando che “la scuola è un investimento, non è un costo. L’istruzione deve restare centrale nelle scelte politiche di tutti i livelli istituzionali, perché la scuola è luogo per eccellenza di uguaglianza e pari opportunità e perché costituisce la leva principale per rimettere in funzione nel nostro paese un ascensore sociale fermo da troppo tempo. Auguro a tutte le studentesse e gli studenti che sia un anno di cammino gioioso verso il futuro, che la scuola consenta loro di crescere come cittadine e cittadini liberi e consapevoli, e garantire loro uguaglianza di diritti e pari opportunità” conclude Nardini.

“È stato un onore ed un piacere accogliere oggi presso le nostre scuole primarie e secondarie di I grado l’assessora della Regione Toscana Alessandra Nardini e la sindaca di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda. Consentire loro di condividere l’emozione del primo giorno di scuola con i nostri studenti è un regalo reciproco che ci siamo fatti tra istituzioni del territorio e speriamo che passi il messaggio di una forza sinergica, di una comunione di intenti, che li ponga al centro della nostra offerta formativa. In un’epoca di emergenza educativa, è fondamentale alimentare nelle nuove generazioni valori di fiducia, correttezza, stimoli, capacità di non arrendersi, desiderio e curiosità nel conoscere. Farlo uniti è altrettanto fondamentale per promuovere una cultura del rispetto. In una realtà complessa come la nostra, è importante non sentirsi soli. Auguri quindi per un buon e sereno anno scolastico a tutti quanto noi” afferma la dirigente scolastica Laura Cascianini.

Lavori eseguiti nelle scuole in estate

- Scuola dell'infanzia 'Poggio Fiorito': realizzazione di un nuovo spazio ad uso del personale ausiliario e ripristino di intonaci e parte della pavimentazione.

- Scuola dell'infanzia 'Via dei Mille': ripristino di alcune porzioni della facciata esterna, verifica di parte del tetto, manutenzione del marciapiede prospiciente l’ingresso.

- Scuola secondaria 'Banti': eliminazione delle infiltrazioni nei bagni del primo piano di via dei Mille.

- Scuola primaria 'Pascoli': ripristino del calcestruzzo del portale di ingresso e realizzazione di una pavimentazione in gomma decorativa in una zona del giardino.

- Scuola primaria 'Carducci': sistemazione della pavimentazione dell’ingresso.

- Scuola primaria 'Torello della Maggiore': sistemazione della pavimentazione in ghiaia del giardino e demolizione della parete in cartongesso nell’atri.