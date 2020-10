Disabili a scuola in bus con i compagni grazie al progetto 'Scuolomnibus'

Un alunno delle elementari 'Quasimodo' di Calambrone e un altro della scuola dell’infanzia 'Galilei' di Pisanova. Sono due quest’anno i bambini coinvolti in 'Progetto Scuolomnibus', la sperimentazione avviata un anno fa da Società della Salute della Zona Pisana e Comune di Pisa per permettere agli studenti con disabilità di andare a scuola con i loro coetanei utilizzando gli scuolabus dell’amministrazione comunale.

"Nonostante la pandemia siamo riusciti a ripartire nel più rigoroso rispetto delle misure per contenere il contagio - spiega la presidente della SdS Gianna Gambaccini: avremmo voluto incrementare maggiormente il numero dei bambini coinvolti accelerando nel percorso d’integrazione fra scuolabus comunali e trasporto sociale della Zona Pisana, purtroppo la doverosa necessità di rispettare il distanziamento non ce lo ha consentito, ma siamo comunque felici di aver ripreso e soprattutto di aver raddoppiato gli alunni coinvolti”.

I pullmini utilizzati in 'Progetto Scuolomnibus' sono dotati di pedana e l’amministrazione comunale ha provveduto a mettere a disposizione un ulteriore accompagnatore formato in ciascuno dei due mezzi, aggiuntivo a quello solitamente presenti su tutti gli scuolabus e all’autista. I due alunni sono stati individuati a partire dalle domande presentate e dai percorsi già organizzati dal servizio scuolabus.

"Scuolomnibus è un segno - sottolinea l’assessore alla disabilità del Comune di Pisa Sandra Munno - per ora ancora piccolo, ma che vogliamo far crescere, di una grande conquista, ossia dare la possibilità a tutti di andare a scuola con gli stessi mezzi di trasporto: per questo abbiamo voluto preservarlo, potenziandolo, anche in un anno complicato come questo, in cui siamo stati costretti a dimezzare i posti disponibili per garantire il rispetto delle norme covid. E per lo stesso motivo abbiamo previsto di aumentare anche il numero di scuolabus dotati di pedana nel parco mezzi dell’amministrazione comunale: il prossimo anno ne acquisteremo un anno".