Nel 2019 FIAB Pisa ha chiesto all'amministrazione comunale di realizzare alcuni interventi per dare continuità al percorso ciclo-pedonale ai piedi delle mura, al fine di rendere il centro più accessibile per chi si muove a piedi o in bici. A supporto di questa richiesta FIAB ha raccolto e consegnato all'amministrazione più di ottocento firme. Tra gli interventi richiesti ce n'era uno che, oltre a essere cruciale, era anche molto semplice: aprire il varco nelle mura situato dietro i fabbricati dell'ex-ASL di via Zamenhof. Purtroppo in questi anni il Comune non ha fatto nulla per realizzare questo nuovo collegamento, a dispetto del fatto che ormai aprire il varco sarebbe estremamente semplice, dal momento che attualmente il recinto del complesso dell'ex-ASL rimane aperto di giorno per permettere l'accesso a alcuni uffici della Regione Toscana situati nel complesso. Aprire questo varco è essenziale per agevolare chi si muove a piedi o in bici, è utile al commercio di prossimità, e servirà anche a chi si sposta in auto, in quanto si potrà più facilmente accedere ai numerosi servizi del quartiere parcheggiando l'auto fuori dalle mura, senza necessariamente ingolfare il traffico del centro. La richiesta di apertura è talmente sentita che recentemente è stata perfino parzialmente rimossa la transenna, creando un passaggio: una soluzione precaria e di fortuna in risposta a un'esigenza reale. Chiediamo pertanto al Comune di attivarsi subito per aprire ufficialmente il varco di via Zamenhof mettendo in sicurezza il percorso ciclo-pedonale. Confidiamo inoltre che sia possibile accordarsi con la Regione Toscana per arretrare la recinzione dell'area ex-ASL qualche metro verso nord e realizzare un impianto di illuminazione, in modo che il passaggio possa rimanere aperto sempre: tutti i giorni, a tutte le ore. (A questo link il comunicato con altre foto: https://www.fiabpisa.it/2024/01/11/se-non-ora-quando-2/)