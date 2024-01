Alla guida ubriachi: nei guai due conducenti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo stradale, hanno segnalato all’Autorità giudiziaria due conducenti.

Nel dettaglio i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontedera hanno controllato, mediante etilometro, un conducente, a seguito di un incidente stradale, verificando un tasso alcolemico ben 3 volte il valore massimo consentito dalla Legge. Sono così scattati il ritiro della patente e la segnalazione all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.



Nel secondo episodio i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno verificato che un conducente, alla guida di auto, aveva un tasso di alcool tre volte superiore al limite consentito. Anche per lui ritiro della patente e deferimento all'autorità giudiziaria.