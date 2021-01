Truffe, "Dalla Sds Pisana nessuna iniziativa che preveda consegna di riconoscimenti"

“Non è in corso alcuna iniziativa della Società della Salute della Zona Pisana rivolta agli anziani e che preveda una qualunque forma di premiazione”. E’ la precisazione di Gianna Gambaccini e Sabina Ghilli, rispettivamente, presidente e direttrice della SdS Pisana dopo le segnalazioni arrivate nella mattinata di ieri da alcuni cittadini che hanno riferito di essere stati contattati telefonicamente da persone che si sarebbero qualificate, vagamente, come 'operatori della SdS Pisana' in merito ad un non meglio precisato evento che contemplerebbe la necessità di recarsi a ritirare un ipotetico riconoscimento.

“Per tanto - proseguono - invitiamo caldamente i cittadini che avessero ricevuto una telefonata simile a non prenderla assolutamente in considerazione e a segnalare tempestivamente il fatto alle autorità preposte”.

Al riguardo, comunque, è prassi operativa consolidata che quando un operatore della SdS contatta telefonicamente un cittadino è tenuto sempre a qualificarsi, con nome e cognome e unità funzionale o progetto di riferimento. “Se ciò non accade, come in questo caso - concludono - è impossibile che dall’altra parte del telefono vi possa essere una persona che lavora per un servizio della SdS Pisana”.