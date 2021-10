Pontedera: criticità e degrado nella palestra del Liceo XXV Aprile

Arriva una segnalazione di criticità e degrado all'interno del Liceo XXV Aprile di Pontedera. La denuncia del corpo studentesco è presentata dal rappresentante d'istituto Matteo Becherini, che evidenzia le problematiche della palestra: "Purtroppo, per conto di tutti i miei compagni sono costretto a segnalare due importanti criticità che affliggono la palestra del nostro istituto. All'interno della palestra la rete di protezione di una lampada si è staccata rimanendo appesa solo attraverso il filo di sicurezza, trasformandosi così in un potenziale pericolo. Infatti, nel caso un alunno colpisse in maniera accidentale con una palla il vetro della lampada questo, poiché non protetto in maniera adeguata, si potrebbe rompere e causare danni a coloro che si trovassero nei paraggi".

"Come se non bastasse in un bagno è presente una perdita di acqua sia dalle docce, sia dal boiler dello scaldabagno. Una criticità che sta andando avanti da oltre una settimana, questo oltre a rendere inagibile il bagno provoca un notevole spreco di acqua. Entrambe le criticità sono state segnalate al Comune e alla Provincia, ma ad oggi nessuno è intervenuto. Il problema della lampada è stato segnalato oltre due settimane fa e il Comune ha risposto che 'non è pericoloso', invece la perdita è stata segnalata una settimana fa. A nome di tutti i miei compagni invito l'amministrazione comunale ad agire poiché le condizioni in cui si trova la palestra sono inaccettabili".