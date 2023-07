Segnalazione guasti illuminazione pubblica a Pontedera: ecco il numero verde di Hera Luce

Dal 1° agosto 2023 la gestione e la manutenzione dell’illuminazione pubblica del Comune di Pontedera saranno effettuate da Hera Luce. Per le segnalazioni di guasti e la richiesta di attivazione del pronto intervento contattare il numero verde 800904133.

Il numero verde è gratuito e attivo 24 ore al giorno tutto l'anno. La segnalazione al numero verde rappresenta l’unico canale per l’attivazione del pronto intervento e garantisce una gestione tempestiva ed efficace di qualsiasi tipologia di segnalazione. Per le segnalazioni non urgenti è inoltre possibile compilare un form on line sul sito Hera Luce.

Qui un link https://www.comune.pontedera. pi.it/a-pontedera- lilluminazione-pubblica- diventa-green/ che riassume l'accordo sottoscritto dall'Amministrazione Comunale con Hera Luce.