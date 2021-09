Capannoli, Fratelli d'Italia denuncia: "Dall'amministrazione nessuna cura per il decoro urbano"

"Sul territorio comunale di Capannoli persistono le problematiche legate al mancato o parziale spazzamento delle strade". Fratelli d'italia torna a segnalare alcuni episodi di degrado e incuria nelle frazioni che compongono il Comune di Capannoli. "Dalla nostra ultima segnalazione nulla è cambiato. Il servizio di pulizia resta inefficiente e le strade sporche" si legge nella nota della sezione di FdI di Pontedera.

"La situazione è molto critica in particolare modo a Santo Pietro Belvedere. E' evidente come in diverse zone non venga eseguito il servizio di spazzamento e se effettuato non è assolutamente sufficiente a garantire il minimo livello di decoro urbano. I cittadini non si meritano questo scempio, hanno tutto il diritto di vivere in un comune pulito. Cosa aspetta l’amministrazione a intervenire? Con l’arrivo delle prime piogge la situazione non potrà che peggiorare. Il fogliame e la sporcizia si accumuleranno nelle caditoie, non permettendo il normale flusso dell’acqua, si creerà così una condizione di pericolo". FdI Pontedera conclude: "Pulizia, decoro e sicurezza dovrebbero essere le priorità di una buona amministrazione, così non è a Capannoli dove emergono per l’ennesima volta i limiti e l’incapacità di chi amministra il Comune".