Scelto il nuovo segretario generale del Comune di Cascina

Il Comune di Cascina ha scelto il nuovo segretario generale, che entrerà in carica a partire da lunedì 25 settembre. Si tratta del dottor Franco Caridi, che vanta un curriculum di alto profilo, ricoprendo il ruolo di segretario generale in Comuni importanti come Arezzo e Siena (dove era anche dirigente ad interim del servizio finanziario) e alla Provincia di Ascoli Piceno.

"Il dottor Marco Petri ha scelto di passare al Comune di Pietrasanta - spiega il sindaco Michelangelo Betti - lo ringraziamo per questo periodo a Cascina. Dalla selezione è emersa una figura come il dottor Caridi che ha alle spalle una carriera di altissimo profilo. La sua esperienza sarà assai utile al Comune di Cascina per affrontare al meglio le prossime sfide impegnative, come quelle che ci pone di fronte il Pnrr. Colgo l’occasione per dare il benvenuto al dottor Caridi".

Prima di arrivare a Cascina, Franco Caridi ha ricoperto il ruolo di segretario comunale al Comune di Siena. "Sono qui per mettere a disposizione dell’amministrazione comunale la mia esperienza - sono le prime parole del dottor Caridi - credo che questa possa servire a migliorare le strutture complesse come quella di Cascina. Credo che in questo momento sia necessario dare un maggior coordinamento tra le posizioni organizzative apicali e la parte politica per un’azione più condivisa. Penso di avere l’esperienza giusta per questo, in un momento in cui ci sono da affrontare le sfide del Pnrr".

Lunga l’esperienza del dottor Caridi come funzionario in seno alla Corte dei Conti, nonché come giudice tributario, assegnato alla Corte di Giustizia di primo grado di Treviso e attualmente in servizio alla terza sezione della Corte di Giustizia di Lucca e alla seconda sezione della Corte di Giustizia di II grado per la Liguria di Genova. Con la qualifica di revisore dei conti, invece, è iscritto con Decreto Ministero dell'Interno nell’elenco dei revisori contabili degli enti locali della Regione Toscana. Ha ricoperto anche il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale di Amag Spa (Azienda Multiutility Acqua Gas) con sede ad Alessandria e di Amaga Spa (Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali) di Abbiategrasso sempre con la qualifica di revisore dei conti. Nel luglio 2019 è stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale con ordinanza della Sindaca di Roma Capitale, per la durata del periodo commissariale (luglio 2020). Al suo attivo anche numerose docenze e la pubblicazione 'La spesa nell’ente locale - Guida al procedimento'.