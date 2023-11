Cambio al vertice del sindacato di Polizia Siulp Pisa

Il Siulp Pisa, ieri 15 novembre, a seguito del pensionamento di Vito Giangreco dopo 34 anni e mezzo di polizia e 30 e più di sindacato, ha svolto presso la Leopolda il suo Direttivo Provinciale. Erano presenti oltre agli attuali quadri statutari dell’organizzazione sindacale provinciale e regionale anche alcuni quadri storici del Siulp Pisa, che hanno salutato il pensionamento di Giangreco, che durante la riunione, ha annunciato di lasciare la carica di Segretario Generale Provinciale.

Il Direttivo Provinciale ha deliberato la nomina di Rocco Brienza, Commissario della Polizia di Stato, quale nuovo Segretario Generale Provinciale, che avrà la collaborazione della riconfermata segreteria composta da Lara Biagini, Sara Destino, Roberta Falaschi, Valerio La Mela, Fabio Magnozzi, Mario Mezzena e Paolo Zanchini. Il Direttivo Provinciale è stato ampliato dall’ingresso di tre nuovi componenti: Carlo Nardini, Fabio De Rose e Massimiliano Girelli.

A termine dei lavori il Segretario Generale del Siulp Felice Romano, non presente ai lavori per gli impegni con la compagine governativa per gli aspetti normativi ed economici della categoria, ha fatto pervenire i più sinceri ringraziamenti a Vito Giangreco per il lavoro fatto in questi anni, che ha portato il Siulp Pisa ad affermarsi come la compagine più rappresentativa in ambito provinciale, più gli auguri di un buon lavoro al segretario Brienza e a tutto il gruppo dirigente.

Brienza, dopo aver ringraziato il segretario uscent, ha sottolineato la volontà di tutta la segreteria di mantenere un profilo di continuità con l’opera svolta finora ed ha tra l’altro anticipato che presto incontrerà le massime autorità della città in termini di sicurezza, Prefetto, Questore e Sindaco, ai quali nel rispetto delle prerogative assegnate dalla legge non farà mancare il contributo dell'organizzazione sindacale.