Cgil: eletta la nuova segreteria provinciale di Pisa

Nuova segreteria provinciale eletta questa mattina, 1 giugno, al Circolo Arci Pisanova dall'assemblea generale della Cgil di Pisa, alla presenza anche del segretario confederale regionale Claudio Guggiari.

La proposta avanzata dal segretario generale della Cgil di Pisa Alessandro Gasparri è stata approvata dagli 86 membri dell’assemblea generale (su 118 eventi diritto al voto) con 67 voti favorevoli (pari al 77,9% dei consensi).

Lasciano la segreteria confederale in tempi e momenti diversi: Maria Borsò, Mauro Fuso e Ombretta Pieracci, ai quali viene riservato il ringraziamento di tutta l’assemblea generale per il lavoro svolto in questi anni.

Con la votazione di oggi la nuova segreteria confederale della Cgil di Pisa è composta da Alessandro Gasparri, Tania Benvenuti (già componenti della precedente segreteria) e da tre nuovi ingressi, quello di Damiana Fiamingo (provenienza categoria FILCAMS commercio, turismo e servizi), Marco Comparini (provenienza categoria FIOM settore Metalmeccanici) e di Silvia Vezzosi (provenienza categoria SLC settore Telecomunicazioni).