Seminari con esperti di settore all’Itis “A. Santucci”

Il COVID non ferma il progetto Scuola E Impresa dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance. Il progetto reso possibile grazie al finanziamento del Comune di Pomarance, tramite il Co.Svi.G., si articola con cicli di seminari, partecipazione a mostre fiere e convegni di settore, esperienze di alternanza scuola e impresa nelle aziende. Le attività concordate a inizio anno con il comitato tecnico scientifico, al quale partecipano oltre agli enti territoriali le principali imprese di Pomarance e dei comuni limitrofi, nell’ultimo hanno si sono dovute adattare alle nuove restrizioni introdotte dalla pandemia mondiale. In quest’ottica la scuola ha ripreso ad organizzare i seminari sul ciclo Scuola E Impresa, dove si cerca di presentare ai ragazzi attività imprenditoriali territoriali e nazionali che sono riuscite a svilupparsi in settori di business pertinenti all’indirizzo della scuola. Gli obbiettivi degli incontri sono molteplici, infatti oltre alla possibilità di approfondir aspetti tecnici di alcuni prodotti o servizi i ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi con gli imprenditori e i dirigenti che raccontando la propria esperienza possono dimostrare che “si può fare” e quindi motivarli per raggiungere il loro successo di vita. In particolare martedì 20 si terrà un incontro con Simone Campinoti, imprenditore di Empoli che partendo da un’azienda che produceva sensori di temperatura per vetrerie (CEAM – CostruzionE Apparecchi di Misura) è riuscito a diversificare la propria attività in varie nicchie di settore raggiungendo e mantenendo importanti primati. Campinoti, ex presidente di Confindustria Empolese Valdelsa, dal marzo 2019 è anche presidente dell'Asev, l'Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa, una società a maggioranza pubblica costituita nel 2001 che ha come obiettivo quello di promuovere nuove strategie per lo sviluppo economico, turistico, sociale e culturale dell'intera area. Il seminario si terrà sulla piattaforma meet, in modalità a distanza, e potranno partecipare tutte le classi dell’ITIS collegandosi tramite le rispettive LIM e i singoli studenti, eventualmente assenti, altri docenti interessati collegandosi al Link disponibile sulla piattaforma informativa della scuola.