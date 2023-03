A Pisa il seminario Aoup con l'esperto internazionale in tumori del naso e seni nasali

Arriva a Pisa il professore Nyall London, esperto internazionale nella ricerca sui tumori della cavità nasale e dei seni nasali, per tenere un seminario in Aoup sulla loro caratterizzazione molecolare, gli approcci chirurgici e terapeutici in vivo e in vitro.

London è attualmente professore associato di Otorinolaringoiatria-Chirurgia della testa e del collo alla Johns Hopkins University di Baltimora e Principal Investigator del Sinonasal and Skull Base Tumor Group al National Cancer Institute, la principale agenzia del governo federale statunitense per la ricerca e la formazione sul cancro del National Institutes of Health (NIH).

L’incontro, dal titolo: 'Sinonasal malignancies: molecular advances and clinical trials', è stato promosso e organizzato dalla professoressa Serena Danti, dal dottor Iacopo Dallan e dal professore Stefano Berrettini, direttore dell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria universitaria dell’Aoup e si terrà lunedì 3 aprile alle 12 nell’Auletta di Otorinolaringoiatria (I piano) all’Edificio 30 (area arancio, percorso F) del presidio ospedaliero di Cisanello.