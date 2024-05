"Un Senato straordinario per decidere degli accordi con le università israeliane"

Una riunione congiunta di Senato Accademico e Cda, in diretta streaming, per esaminare e discutere degli accordi fra Università di Pisa e atenei israeliani. Per verificare e nel caso rivalutare i rapporti con chi "sostiene l'apartheid e il genocidio del popolo palestinese, oltre che l'industria militare e del fossile". L'appuntamento si terrà il prossimo 13 giugno e vi parteciperà anche una delegazione degli 'Studentə per la Palestina Pisa', gruppo che ormai da mesi promuove azioni ed è anche accampato nei giardini di Antichistica. La stessa decisione di ieri, 28 maggio, è emersa da una richiesta promossa dagli studenti (la nota dell'Ateneo).

"Questo è un ulteriore risultato - annunciano gli attivisti - della determinazione e perseveranza di noi studentə, oltre che della comunità accademica e della cittadinanza solidale e partecipe, che da mesi ci mobilitiamo per la Palestina libera e per la fine del genocidio. Come movimento in lotta per la Palestina pensiamo che quanto ottenuto oggi sia la dimostrazione che facendo valere la verità e la giustizia delle nostre ragioni, insieme, possiamo cambiare le cose e realizzare degli spazi politici di discussione e decisionalità sulle complicità tra le nostre istituzioni e le istituzioni israeliane che sostengono e promuovono il genocidio".

"Allo stesso tempo non ci riteniamo ancora soddisfattə - insistono - in primo luogo perché ci aspettiamo di ottenere azioni concrete da parte della nostra Università rispetto alle nostre rivendicazioni; in secondo luogo, perché il Senato ha deciso di convocare questa riunione per il 13 giugno, posticipandola rispetto alla richiesta del movimento. Questa decisione conferma il fatto che non venga colta l’urgenza straordinaria di dover prendere immediatamente azioni concrete, mentre a Gaza continua il genocidio, a Rafah e nelle cosiddette ‘zone sicure’ vengono bombardate persino le tendopoli, Netanyahu ha un mandato di cattura internazionale e un movimento globale di milioni di persone invoca lo stop al genocidio e la fine delle complicità che i nostri Paesi intrattengono con Israele. Per questo invitiamo tutta la comunità accademica e tutta la cittadinanza solidale a venire all’accampata, per discutere, organizzarci insieme verso il 13 giugno e per far sentire l’urgenza alla nostra università di prendere decisioni concrete per invertire la direzione di un sapere che non può rimanere neutrale e indifferente. L’accademia può e deve dimostrare di condividere quello per cui migliaia di persone in questa città manifestano da mesi: che insieme possiamo far qualcosa per fermare il genocidio e che la nostra università ha in questo processo una responsabilità storica e concreta".