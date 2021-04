Sensibilità ambientale alla Agazzi con piccoli 'supereroi' per un mondo plastic free

Prima iniziativa a scuola per l'associazione Plastic Free onlus di Pisa con una raccolta differenziata nel giardino della scuola materna

Il gioco per imparare a prendersi cura dell'ambiente. Si è svolta ieri, 15 aprile, la prima iniziativa a scuola per la sezione pisana dell'associazione Plastic Free onlus, attiva in provincia dallo scorso settembre. I volontari, con la responsabile territoriale Gessica Halilovic, hanno incontrato 25 bambini della classe 3 anni della scuola materna Agazzi, facendo con loro varie attività volte a stimolare l'interesse e la sensibilità green dei piccoli cittadini del domani, con tanto di attestato finale di 'supereroi plastic free'.

"La prima cosa da fare è essere d'esempio - dice la referente comunale Gessica Halilovic - se gli adulti rispettano l'ambiente anche i bambini lo faranno. Durante l'ora che abbiamo trascorso con i bambini abbiamo fatto un teatrino, raccontato la favola della 'Tartaruga Marina che mangiò la busta di plastica', cantato e ballato. L'attività si è svolta nel giardino della scuola, per il rispetto delle norme anti-Covid, e qui abbiamo organizzato una vera e propria raccolta differenziata: abbiamo lasciato in giro dei rifiuti di carta e plastica (sanificati) per poi raccoglieri nel modo giusto".

"E' stata la prima iniziativa a scuola - conclude la referente comunale - ma abbiamo già altre richieste. I bambini sono la nostra migliore speranza per un mondo meno sporco e più PlasticFree".