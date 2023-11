Giornata contro la violenza sulle donne: la sensibilizzazione dei Carabinieri nelle scuole

Il Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, all’indomani dell’inaugurazione presso la Stazione Carabinieri di Peccioli della 'Stanza tutta per sé' (luogo protetto dedicato all’ascolto e alle denunce delle vittime di violenza) in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne trae un bilancio delle attività svolte sul territorio, atte alla sensibilizzazione circa il fenomeno della violenza sulle donne, con particolare riguardo alla sensibilizzazione sul tema nelle scuole di Pisa e provincia.

In tale quadro, dall’inizio dell’anno, hanno assunto peculiare importanza, nell’ambito dell'accordo siglato dall’Arma dei Carabinieri e dal MIUR, gli incontri con i ragazzi delle scuole, da sempre orientati a fornire un valido supporto nella formazione della Cultura della Legalità per i più giovani e nella sensibilizzazione in merito alle tematiche sociali più dibattute, tra le quali, appunto, la violenza verso le Donne e le fasce della popolazione tendenzialmente più esposte al rischio di reati contro la persona e/o di discriminazioni declinati in tutte le forme.

Nel territorio della Compagnia di Pisa, gli incontri pianificati presso gli Istituti scolastici di primo e secondo grado presenti nell’ambito della provincia sono stati 5 ed hanno visto la partecipazione di 422 studenti; nel territorio della Compagnia di Pontedera gli incontri pianificati presso gli Istituti scolastici di primo e secondo grado presenti nei Comuni della circoscrizione, sono stati 28 ed hanno visto la partecipazione di oltre 2100 studenti.

Nel territorio della Compagnia di San Miniato, gli incontri pianificati presso gli Istituti scolastici di primo e secondo grado presenti nei Comuni della circoscrizione sono stati 23 ed hanno visto la partecipazione di quassi 1300 studenti; nel territorio della Compagnia di Volterra (PI), gli incontri pianificati presso gli Istituti scolastici di primo e secondo grado presenti nei Comuni della circoscrizione, sono stati 10 ed hanno visto la partecipazione di 950 studenti. Nel corso degli incontri, i Carabinieri si sono intrattenuti con i ragazzi tracciando un percorso importante, interloquendo sulla violenza di genere, analizzando il fenomeno ed ascoltando il parere dei giovanissimi partecipanti.