Rotatoria viale delle Cascine: senso unico alternato lungo l'Aurelia

Nell’ambito del cantiere per la realizzazione della rotatoria tra l’Aurelia e il viale delle Cascine, sono iniziati stamani, mercoledì 27 gennaio, i lavori per realizzare le aiuole spartitraffico lato sud e lato nord della rotatoria, lungo la via Aurelia. Per permettere lo svolgimento dei lavori, che prevedono anche l’attraversamento della strada per la realizzazione dei sottoservizi, viene adottato, come provvedimento temporaneo di modifica al traffico che seguirà gli stati di avanzamento del cantiere, l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri sulla via Aurelia all’altezza del viale delle Cascine, che sarà attivo da oggi, mercoledì 27 gennaio fino al 5 febbraio, in orario 8.00 - 17.30, esclusi i giorni di sabato e domenica.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pisa usa la nostra Partner App gratuita !