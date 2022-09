Al Parco di San Rossore un viaggio nel sistema solare: ecco il Sentiero di Enlil

Un'opportunità per viaggiare nel sistema solare dal 10 al 30 settembre arriva lungo i sentieri del Parco San Rossore grazie all’installazione Il Sentiero di Enlil.

Ispirata dall’antica visione della volta celeste prende il nome dall’omonima fascia di cielo presieduta da Enlil, Dio sovrano del pantheon sumero.

L’installazione, ideata da Tommaso Sorrentino, realizzata da La Nuova Limonaia con il patrocinio dell’Ente Parco e il contributo della Fondazione Pisa, si snoda lungo un percorso in sette tappe, costituendo una fedele replica in scala del nostro sistema solare.

A dar vita all’installazione contribuirà una serie di sei eventi ideati per combinare arte, natura e suggestioni celesti, permettendo di rivivere quell’unione tra uomo e cielo che tanto era cara ai popoli del passato.

Il programma

1) Inaugurazione

Sabato 10 settembre dalle 17:00

Una passeggiata tra gli astri del sistema solare alla scoperta del Sentiero di Enlil



2) Il Cielo della Luna – concerto coro Vincenzo Galilei

Martedì 13 settembre dalle ore 19:30

Un evento per immergersi nel cielo e le sue suggestioni.

Selezione di brani eseguiti dal coro Vincenzo Galilei con illustrazione guidata, sulla volta celeste, delle costellazioni e dei miti a cui si riferiscono.

A seguire osservazione ai telescopi e lettura del cielo.

3) Il sentiero dell’acqua

Domenica 18 settembre dalle ore 16:00

Un’esperienza emotiva alla scoperta dell’importanza dell’acqua e della sua importanza per la vita.

Viaggio virtuale in planetario alla scoperta delle riserve d’acqua nell’universo e delle costellazioni del Mare Celeste.

Visita guidata lungo i corsi d’acqua del Parco, per vivere fino in fondo l’unicita? del nostro Pianeta e l'importanza della sua tutela.

4) Il Sole e il tempo

Venerdì 23 settembre dalle ore 16:00

Proiezione in planetario in cui verranno illustrati i moti apparenti del Sole e la loro importanza per le stagioni.

Visita guidata all’orologio solare e al modello terrestre con relativa illustrazione.

5) Escursione nel Sistema Solare

Mercoledì 28 settembre dalle ore 16:00

Viaggio lungo i pianeti del Sentiero di Enlil per confrontare la loro superficie e la loro geologia con quelle del nostro pianeta e dell'ambiente circostante.

6) Lo zodiaco e i suoi dintorni

Venerdì 30 settembre dalle ore 16:00

Passeggiata alla scoperta dei principali pianeti del Sentiero di Enlil seguita da una proiezione in planetario con illustrazione delle principali costellazioni zodiacali, i loro miti e la loro origine.

A seguire osservazione ai telescopi e lettura del cielo.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni visitare il sito www.sentierodienlil.it

In caso di avverse condizioni meteo le passeggiate e le osservazioni verranno posticipate al giorno successivo