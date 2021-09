Sepi riapre al pubblico gli uffici: si accede solo con il Green Pass

Da oggi, lunedì 6 settembre, riaprono al pubblico gli uffici di Sepi del comune di Pisa, in via Cesare Battisti 53. Sarà possibile parlare con un addetto anche senza prenotazione, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.30 - 12.30; dal lunedì al giovedì 14.15 - 15.30.

La prenotazione è comunque possibile, in modalità web e mobile, tramite il sistema di gestione code 'FilaVia'. "Per accedere agli uffici è obbligatorio esibire il Green Pass, in assenza del quale l'accesso agli sportelli informativi non sarà consentito" specifica l'ente in una nota. Rimane invariata la possibilità di accesso diretto, senza prenotazione, allo sportello remoto in video conferenza. Per rimanere sempre aggiornati in modalità smart sul mondo Sepi è possibile seguire i nuovi canali social Instagram, Facebook e LinkedIN.