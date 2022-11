Controlli in centro: decine di identificati, sequestrata una cassa acustica in Piazza Cavalieri

Controlli di sicurezza, ieri 4 novembre, da parte del personale della Questura e le altre forze dell'ordine. Decine, nel complesso, le persone identificate.

Nel dettaglio, nel pomeriggio, la Polizia ha effettuato, insieme a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, un'azione di prevenzione degli illeciti - microcriminalità e spaccio - nell'area della stazione centrale e zone limitrofe. Sono state identificate 49 persone e controllati 32 veicoli, senza rilevare particolari criticità.

In serata le operazioni si sono spostate in centro e nei luoghi della movida, insieme alle altre forze di sicurezza, fra cui la Polizia Municipale. Lo scopo, oltre il contrasto alla microcriminalità e allo spaccio, era verificare il rispetto delle disposizioni in materia di vendita di alcolici e disturbo della quiete pubblica. Sono state identificate 47 persone e controllati 25 veicoli. In Piazza dei Cavalieri è stata sequestrata una cassa acustica ad un gruppo di giovani che la stavano utilizzando a tutto volume sul sagrato della chiesa. Contestata la violazione amministrativa per inosservanza dell'ordinanza sindacale 34 del 28 ottobre del Comune di Pisa, avente ad oggetto il 'Divieto di utilizzo di strumenti sonori negli spazi e aree pubbliche'.