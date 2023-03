Controlli anti-malamovida: sequestrate 200 bottiglie di birra e una cassa acustica

Controlli antimovida sono stati eseguiti questo fine settimana dagli uomini del Nosu della Polizia Municipale di Pisa. L'attenzione si è concentrata sulle sale giochi, come quella in via Corridoni, i cui titolari sono stati sanzionati con verbale da 6.666 euro: è stato sorpreso al suo interno un ragazzo straniero minorenne intento a giocare alle slot machine. Alla sanzione amministrativa seguirà la chiusura temporanea dell’esercizio; è prevista la revoca della licenza alla terza violazione anche non consecutiva.

I controlli sono poi proseguiti presso alcuni noti locali della movida sia a sud che a nord dell’Arno. In piazza Vettovaglie un esercizio è stato sanzionato per non aver rispettato l’orario di chiusura stabilito con ordinanza sindacale.

In piazza dei Cavalieri, invece, gli agenti coordinati dal commissario Paolo Migliorini hanno sequestrato circa 200 bottiglie di bevande alcoliche poste abusivamente in vendita da persone extracomunitarie e una cassa elettronica di amplificazione. Il dispositivo era in funzione con musica ad alto volume, in possesso di uno uno studente italiano che la portava a tracolla, circondanto da coetanei che stavano ballando. Per i responsabili è scattata la sanzione di 100 euro.