Controlli in zona Duomo: sequestri di merce contraffatta, sanzionate guide turistiche abusive

Estese azioni di prevenzione e repressione dei reati sono state eseguite in centro dalla Polizia Municipale di Pisa, impegnata con gli agenti del Nucleo Centro Storico contro i fenomeni del commercio abusivo, della contraffazione, dei reati predatori in generale fino allo spaccio.

Nell'ultima attività, coordinati dall'ispettore Gian Maria Pescatore, gli agenti hanno fatto verifiche straordinarie in piazza Manin e nelle vie circostanti la zona monumentale, compiendo numerosi sequestri. Sono stati tolti dal mercato illecito diversi prodotti potenzialmente pericolosi per i consumatori: 50 borse riportanti marchi noti, 40 fra cinture e portafogli, 65 orologi con il logo di note marche, un centinaio di giocattoli per bambini senza il marchio CE.

L’attività preventiva di reati predatori ha portato anche ad allontanare dalla stessa zona, quattro soggetti di nazionalità straniera già noti agli operanti per i precedenti inerenti il reato di furto aggravato e scippo. Eseguiti inoltre controlli anti spaccio nei quartieri di San Martino e Sant'Antonio.

Presso l'area Duomo sono stati segnalati all'autorita amministrativa un taxista e 8 guide turistiche (tutte extracomunitarie) abusivi. L’attività di ricezione di denunce da parte del personale della Polizia Turistica ha infine permesso la prevenzione di truffe ai danni dei passanti con richieste di denaro da parte di soggetti che si fingono invalidi o di false associazioni di volontariato.