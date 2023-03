Sequestri di merce contraffatta in zona duomo 'a colpo sicuro' grazie ai droni

Nuovi controlli del Nucleo Centro Storico della Polizia Municipale di Pisa in zona monumentale e nel centro cittadino. Stavolta gli agenti coordinati dall’Ispettore Gian Maria Pescatore si sono avvalsi di droni muniti di telecamera guidati dai piloti del Corpo appositamente addestrati. I velivoli permettono infatti di avere dall’alto la chiara visione di cosa succede in tempo reale e di intervenire in pochi secondi, a colpo sicuro.

L’operazione, svolta con l’innovativo ausilio tecnico, ha permesso il sequestro di 313 pezzi di merce con marchio contraffatto nella zona del parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, dopo aver individuato dall’alto i nascondigli dove la merce veniva riposta prima di essere messa in vendita. Inoltre, in piazza Carrara, sono stati identificati, sanzionati e allontanati sei parcheggiatori abusivi extracomunitari, oggetto ultimamente di proteste e segnalazioni da parte dei residenti

Effettuati anche sopralluoghi in due palazzine abbandonate (una storica, in piazza Del Rosso) utilizzate da ignoti per i loro traffici, con segnalazione ai competenti uffici comunali per la loro definitiva messa in sicurezza. Lungo l’asse pedonale e nel quartiere Sant'Antonio sono state identificate e perquisite 5 persone note per precedenti relativi a reati inerenti gli stupefacenti e a reati di tipo predatorio, la cui presenza in loco è apparsa sospetta e immotivata.

Da ultimo, gli agenti del Nucleo Centro Storico, visitando i luoghi della movida, hanno sopreso il personale di un pubblico esercizio in via Cavalca che somministrava alcol a due minorenni, sanzionandolo con due verbali da 333 euro ciascuno, con chiusura alla prossima violazione.

Il Comando di Polizia Municipale ringrazia inoltre i cittadini per "l’ottima e fattiva collaborazione", utile a dare sostegno alle operazioni di controllo e ripristino di situazioni di sicurezza e decoro.