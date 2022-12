Etichetta non conforme: sequestrati 132 litri di olio extravergine di oliva

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, accompagnati dai militari dell’Arma di Pontedera, nell’ambito dei servizi di controllo sulla filiera dell’olio di oliva hanno condotto una verifica ispettiva, segnalando all’Autorità Amministrativa la posizione di una persona alla quale è stato contestato di avere confezionato e commercializzato olio extravergine di oliva con indicazioni di etichetta non conformi poiché sprovviste dell’indicazione della campagna di raccolta.

Nella circostanza i militari hanno sequestrato cautelarmente 132 litri di olio extravergine di oliva ed elevato sanzioni amministrative per migliaia di euro. In un secondo caso, invece i militari del NAS, con i Carabinieri territorialmente competenti, nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati alla ricerca di prodotti pericolosi per la salute dei consumatori hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un esercente, contestandogli di aver detenuto per la vendita confezioni di peluches, privi delle indicazioni obbligatorie (marcatura CE ed indicazioni ed avvertenze in lingua italiana) e dei requisiti di sicurezza. Nella circostanza sono state sequestrate 30 confezioni dei citati articoli ed elevate sanzioni per migliaia di euro.