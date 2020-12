Natale pericoloso: sequestrati oltre 25mila addobbi elettrici natalizi irregolari

Controllo del territorio ma non solo. Nell'ultimo mese l'attività delle forze di Polizia, così come stabilito in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha visto anche il controllo interforze di numerose attività economiche. L'obiettivo di questi servizi è quello di garantire l' incolumità dei cittadini controllando i diversi prodotti posti in commercio per verificare la loro conformità agli standard comunitari.

Nell'ambito di tali attività venerdì, 11 dicembre, personale della Polizia di Stato, insieme a quello della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, ha proceduto al controllo di un esercizio commerciale di prodotti non alimentari. Oltre alla contestazione per la violazione amministrativa relativa all'omessa indicazione del numero massimo di persone che potevano accedere contemporaneamente nel negozio, la titolare è stata anche denunciata per aver messo in vendita prodotti privi delle prescritte etichettature delle aziende importatrici, in violazione delle norme del codice del consumo.

In particolare, sono stati sequestrati 25.430 prodotti elettrici, la maggior parte dei quali per addobbi natalizi, privi delle prescritte etichettature e, quindi, pericolosi.