Pistole e fucili sequestrati: per un pisano potrebbe scattare il divieto di detenzione di armi

Cinque armi e le relative munizioni ritirate a scopo cautelativo in seguito alla comunicazione del Commissariato di Pubblica sicurezza di Viareggio: una pattuglia della Questura di Pisa ha eseguito l'ordine nei confronti di un pisano residente nella zona di Porta a Lucca. Nello specifico sono stati ritirati 3 fucili da caccia e 2

pistole: il ritiro si è reso necessario poiché l'uomo, nel pomeriggio di martedì 25 gennaio, si era reso responsabile di minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, utilizzando una motosega per minacciare un suo inquilino al fine di fargli lasciare l’appartamento che gli aveva affittato a Viareggio.

Oltre al ritiro cautelare effettuato per evitare possibili abusi, l’Ufficio Armi della Questura di Pisa ha avviato nei confronti dell'uomo la proposta di divieto di detenzione di armi; inoltre, verrà segnalato alla Procura della Repubblica per omessa ripetizione di denuncia, in quanto pur avendo trasferito la sua residenza da San Giuliano Terme a Pisa, non aveva ottemperato all’obbligo imposto dalla legge di denunciare il nuovo luogo di detenzione delle armi in Questura.