150 chili di arselle non tracciate in vendita lungo l'Aurelia: multa e sequestro

Sorprese dai Carabinieri Forestali di Pisa, presso un'area di sosta lungo l'Aurelia, tre persone, due delle quali pregiudicate residenti nel viareggino, intente nella vendita illegale di 150 kg di arselle, prive di tracciabilità.

I militari hanno così sequestrato il pescato, elevando la sanzione amministrativa di 1500 euro. Le arselle, ancora vive, sono state rigettate in mare.



"Il problema della vendita abusiva delle arselle - sottolineano dal Gruppo Carabinieri Forestali di Pisa - riguarda non solo il bracconaggio ittico, ma anche l'igiene e la sicurezza alimentare. Ci sono ristoratori che acquistano il pescato dal mercato abusivo e il rischio per i clienti è quello di ritrovarsi nel piatto un prodotto igienicamente non sicuro".