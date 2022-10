Agenti della Municipale in borghese fra i turisti del Duomo: sequestri e furti sventati

Nuove operazioni, nel pomeriggio di ieri 20 ottobre, degli agenti del Nucleo Polizia di Prossimità della Municipale di Pisa. Gli agenti si sono mescolati in abiti civili alle migliaia di turisti nell'area monumentale per contrastare il fenomeno della vendita di prodotti con marchio contraffatto e per reprimere l'attività del borseggio. In questo modo sono state sequestrate 70 borse contraffatte, con marchio Gucci, Chanel e Prada, poste in vendita in area pubblica da soggetti di nazionalità senegalese.

Nella stessa occasione sono state avvistate e fermate 6 borseggiatrici di età variabile fra i 23 e i 45 anni, di nazionalità bosniaca, che avevano preso di mira alcune comitive di turisti in via Leonardo Da Vinci, che non sono riuscite ad agire grazie al provvidenziale intervento degli uomini dell'Ispettore Maria Elena Franceschini che ha diretto l'operazione.