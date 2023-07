Operazione 'Bazar' della Finanza: sequestrati 300mila euro di borse taroccate, 4 denunciati

I finanzieri della Compagnia di Pontedera hanno eseguito una complessa attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Pisa, finalizzata a disarticolare un'organizzazione criminale dedita all’introduzione nello Stato di merce contraffatta. Oltre 10mila borse e accessori di moda falsi, che una volta immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare fino a 300mila euro, sono stati sequestrati durante l'operazione denominata 'Bazar'. Le indagini sono iniziate nel 2022, condotte anche con l’ausilio di attività tecniche e finanziarie. Sono state denunciate 4 persone di nazionalità extracomunitaria, di cui uno con precedenti specifici, per i reati di contraffazione e ricettazione.

Gli inquirenti hanno ricostruito l’intera 'filiera del falso': i prodotti, realizzati e confezionati in Cina, venivano immessi sul territorio nazionale e destinati a nominativi di fantasia. Il Reparto operante ha dovuto procedere all'individuazione dei reali clienti di nazionalità extracomunitaria incaricati della successiva commercializzazione, dislocati nelle più importanti località turistiche della Toscana, Firenze, Pisa e la riviera della Versilia.

L’indagine ha fatto emergere che gli articoli taroccati, appartenenti alle nuove collezioni delle più importanti griffe come Fendi, Fendace, Louis Vuitton, Chanel, Christian Dior e Prada, risultavano praticamente indistinguibili dai prodotti originali. Infatti, al fine di verificare l’originalità della merce, per l’elevata qualità della manifattura dei prodotti, si è reso necessario l’ausilio degli esperti dei noti brand coinvolti, i quali hanno accertato come i colori, le forme e le etichette utilizzate risultavano pressoché identiche ai modelli originali, con leggere differenze nella qualità dei materiali e delle rifiniture.