Lotta alla malamovida: sequestrate 80 bottiglie di birra destinate alla vendita abusiva

L'operazione è stata compiuta dalla Polizia Municipale che ha intercettato i venditori mentre stavano per entrare in piazza dei Cavalieri, cuore della movida estiva

Nella notte tra mercoledì e giovedì gli agenti della Polizia Municipale, in servizio in borghese, hanno sequestrato 80 bottiglie di birra e 2 bottiglie di liquore destinate alla vendita abusiva nelle vie della movida cittadina. Il tutto nel corso di tre distinti interventi che hanno visto coinvolti 3 cittadini stranieri, uno in bici e due a piedi, intercettati a distanza di pochissimo tempo l’uno dall’altro mentre stavano per entrare in piazza dei Cavalieri. In tutti e tre i casi i venditori abusivi sono stati fermati dagli agenti in borghese e, quando quest’ultimi si sono qualificati, sono fuggiti lasciando cadere a terra la merce, custodita all’interno di zaini e borse frigo.



"L’intensificazione dei servizi notturni in borghese della Polizia Municipale - dichiara l’assessore alla Sicurezza, Giovanna Bonanno - sta dando i suoi primi risultati. Un lavoro svolto con professionalità e competenza dai nostri agenti, anche in coordinamento con le altre forze dell’ordine, che mira ad intercettare e reprimere tutti quei comportamenti illeciti checon particolare attenzione al fenomeno del commercio abusivo di birre e liquori ma anche nei confronti di quei locali che somministrano alcool ai minori o che non rispettano i vincoli orari. Attività complesse che richiedono certamente tempo, personale oltre ad una costante fase preventiva di osservazione. Ringrazio il comandante Messerini e gli agenti della Municipale per il grande impegno e la professionalità che dimostrano ogni giorno su tutti i diversi fronti. Continueremo questo tipo di servizi per tutto il periodo estivo".