Bottiglie di birra e casse acustiche sequestrate nelle zone della movida

Nella serata di ieri 6 ottobre gli uomini del Nosu e del Nucleo Centro Storico della Polizia municipale, coordinati dal commissario Paolo Migliorini, hanno eseguito controlli nella zona della movida per monitorare il rispetto delle ordinanze sindacali in vigore.



In piazza Vettovaglie sono state sequestrate due casse acustiche di grandi dimensioni con ruote. Una delle due veniva trovata, accesa, sotto un tavolo di un locale, fra le gambe di uno studente di nazionalità egiziana, già protagonista la settimana scorsa di analogo episodio. La cassa sequestrata infatti è identica a quella sequestrata sette giorni prima nello stesso identico luogo. Lo studente ha anche protestato vibratamente. Anche stavolta verbale da 100 euro per entrambi i trasgressori e complimenti agli agenti da parte dei residenti.



In piazza dei Cavalieri sequestrate 79 bottiglie di birra vendute abusivamente da cittadini bengalesi.



Inoltre gli uomini della Municipale hanno rintracciato un tunisino, pregiudicato, disoccupato e senza fissa dimora, irregolare sul territorio, denunciato nei giorni scorsi per appropriazione indebita, rapina ed estorsione da un altro straniero di nazionalità bengalese trovato sanguinante sulla scalinata della Scuola Normale Superiore una mattina di due settimane fa dagli uomini del Nosu. Il 32enne è stato quindi identificato compiutamente e deferito all’autorità giudiziaria.