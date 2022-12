In vendita ciglia e unghie finte di incerta provenienza: sequestro da mille euro

Nel comprensorio della Compagnia Carabinieri di San Miniato, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, insieme ai militari dell'Arma locale, hanno segnalato all'Autorità Amministrativa un esercente che aveva in vendita prodotti cosmetici preconfezionati sprovvisti delle indicazioni obbligatorie in etichetta ed in lingua italiana. Si trattava di ciglia e unghie finte, di vari colori e formati. I militari hanno sequestrato in via cautelare 149 confezioni dei citati articoli, per un valore di circa mille euro. Elevate le relative sanzioni.