Incassano 375mila euro per lavori mai eseguiti: incastrati furbetti del Bonus facciate

Il Comando Provinciale della Guardia di Fiinanza di Pisa ha segnalato alla Procura della Repubblica un soggetto pisano per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, dando esecuzione al sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Pisa, di oltre 375mila euro di contributi ottenuti sotto forma di crediti d’imposta relativi ai Bonus facciate e Ristrutturazioni edilizie.

L’attività trae origine da un'autonoma attività investigativa da parte del Gruppo di Pisa, sull'effettiva spettanza dei bonus in materia edilizia previsti dal Decreto 'Rilancio' (D.L. 34/2020); le successive indagini hanno consentito di smantellare un complesso schema fraudolento, basato sull’emissione, da parte di una società con sede a Pisa e operante nel settore della compravendita di immobili effettuata su beni propri, nonché nel settore edile in genere, di un numero consistente di false dichiarazioni volte ad attestare l’esecuzione di lavori edili, in prevalenza per il Bonus facciate, nei confronti di vari condomini presenti nella provincia, in realtà mai eseguiti oppure eseguiti per importi nettamente inferiori.

Al fine di fornire un quadro esaustivo per lo svolgimento delle indagini, i Finanzieri hanno passato al setaccio la documentazione contrattuale, eseguendo mirate acquisizioni e approfondite analisi documentali, nonché accurate audizioni e specifici sopralluoghi su tutti i cantieri sparsi nel territorio pisano.

All’esito di questi sopralluoghi i militari hanno constatato nella quasi totalità dei condomini la mancata esecuzione dei lavori, l’assenza di ponteggi e di addetti ai lavori, nonché la mancata esposizione della cartellonistica prevista a norma di legge attinente all’esecuzione dei lavori, anche perché l’impresa interessata non risulta mai aver avuto dipendenti e mezzi.

I malcapitati condòmini non solo hanno assistito alla mancata esecuzione dei lavori, ma hanno anche versato all’impresa una somma pari al 10% o addirittura al 50% dell’importo complessivo per l’effettuazione della ristrutturazione. Grazie all’emissione di fatture con sconto del 90%, la società avrebbe conseguito ingenti contributi indebiti sotto forma di crediti d’imposta, senza mai effettuare i corrispondenti lavori.

Tramite l’adozione della misura cautelare reale, nella misura di 375mila euro, è stata impedita l'introduzione e la circolazione nel circuito economico legale di crediti di imposta indebiti, tra l’altro, utilizzabili in compensazione con debiti tributari o cedibili a terzi. Nello specifico, il sequestro è stato eseguito direttamente sul cassetto fiscale dell’impresa pisana. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione di merito definitiva sulla responsabilità delle persone sottoposte ad indagini.