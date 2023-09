Sequestrati dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato, in zona Cerbaie, hashish e cocaina.



I militari, mentre transitavano su una strada, hanno sentito provenire delle voci da un uliveto e, scesi dall’auto per controllare cosa stesse accadendo, hanno intravisto due soggetti che, alla vista dei Carabinieri, si davano alla fuga nella zona boschiva circostante, perdendo un sacchetto di plastica all’interno del quale sono stati rinvenuti e sequestrati due panetti di circa 100 grammi l’uno di hashish e 11 involucri in cellophane contenenti 11 grammi di cocaina.Nell’area in cui erano stati avvistati i due sono stati, inoltre, trovati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.