Droga, soldi, spranga di ferro e coltello: arrestato

Intervento dei Carabinieri nella notte in centro a Pisa a seguito di una richiesta giunta tramite 112 NUE per una lite in atto. Sul posto i militari hanno sorpreso un uomo in possesso di 29 dosi di cocaina per un peso complessivo di 16 grammi, pronte per essere vendute, oltre a una spranga in ferro lunga quasi un metro e un coltello di 12 cm di lunghezza.

Il fermato, per cercare di sottrarsi al controllo, ha opposto una forte resistenza nei confronti dei Carabinieri, che sono poi riusciti a bloccarlo. L'uomo è stato così arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e per possesso di armi e oggetti atti ad offendere.

A seguito di perquisizione personale, è stato anche trovato in possesso di una somma di denaro di quasi 600 euro in banconote di vario taglio.

Le armi, la droga e i soldi sono stati sottoposti a sequestro, mentre il fermato è stato trattenuto in camera di sicurezza. L’autorità giudiziaria competente ha disposto per stamattina la celebrazione del rito direttissimo che si è concluso con il provvedimento del divieto di dimora nella provincia di Pisa.