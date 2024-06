Hashish e soldi nell'appartamento: arrestato pusher

Arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dell’attività anti-droga nel territorio di competenza, una persona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per possesso di oggetti atti ad offendere.

Nel dettaglio questa mattina, a Pisa, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno sorpreso una persona in possesso di circa 700 grammi di hashish già suddivisa in 7 panetti incellophanati, oltre alla strumentazione adoperata per confezionare la droga in dosi.

Il rinvenimento della sostanza stupefacente, ben nascosta all’interno della camera da letto, è stato possibile grazie al fiuto infallibile del cane anti-droga 'Titan' condotto dal personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di San Rossore.



Inoltre, sempre durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 6.700 euro in denaro contante in banconote di vario taglio, nonché un coltello ad apertura della lunghezza complessiva di 24 cm. L’arma, la droga, i soldi, come pure tutto il materiale utile per il confezionamento dello stupefacente, sono stati sequestrati.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, a termine del quale l’autorità giudiziaria ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e l’obbligo di permanenza notturna presso il proprio domicilio.