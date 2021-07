Finge di chiudere e poi vende le birre con un corriere travestito da rider: locale sotto sequestro

"Stanotte è stato posto sotto sequestro un pubblico esercizio di piazza delle Vettovaglie che, dopo aver fatto finta di chiudere alle ore 1.30, smerciava birra in piazza dei Cavalieri tramite un corriere in bicicletta travestito da rider di 'Just Eat'". E' l'episodio che si è verificato stanotte a Pisa e reso noto dal sindaco Michele Conti. Sequestrate inoltre quasi 700 bottiglie di alcolici pronte allo smercio abusivo e sanzione amministrativa di 5mila euro per il titolare dell’attività per la quale sono scattati i sigilli.