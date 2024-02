Sorpresi con un manganello in legno e un taglierino: denunciati

Sono state denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei controlli notturni, due persone per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

La prima è stata fermata durante un controllo stradale e sorpresa in possesso, senza un reale e giustificato motivo, di un manganello in legno della lunghezza di circa 50 cm custodito nell’abitacolo dell'auto. I militari, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria, hanno provveduto al sequestro dell'oggetto.

Nel secondo caso invece una persona è stata sottoposta a perquisizione e trovata in possesso di un cutter della lunghezza di 20 cm. Anche in questa occasione l’oggetto è stato sequestrato e la persona deferita in stato di libertà all’autorità giudiziaria locale.