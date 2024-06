Commercio abusivo: maxi sequestro nell'area monumentale di Pisa

Blitz nell'area monumentale di Pisa da parte della Polizia municipale che nella giornata di lunedì 3 giugno ha sequestrato circa 2500 oggetti, nell’ambito di un’attività programmata di contrasto all’abusivismo commerciale e contraffazione delle merci in vista dell'imminente stagione turistica.

Le attività di controllo sono partite nell’area che si estende da via Cardinali Maffi a Largo Cocco Griffi, per poi spostarsi successivamente nel parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, dove frequentemente vengono segnalati da cittadini e turisti atteggiamenti insistenti dai venditori itineranti. In totale sono stati sequestrati circa 2500 oggetti tra cui: borse e borselli di varie dimensioni, orologi, calamite raffiguranti i monumenti della città, cappelli di vari modelli e colori, auricolari per cellulare, braccialetti, collane, stick per selfie, cinture, portachiavi e matite raffiguranti 'Pinocchio'.

Le attività di contrasto, fanno sapere dal Comando di via Battisti, proseguiranno nel corso della stagione turistica con la presenza quotidiana delle pattuglie durante il servizio al Duomo e in Piazza Manin e con specifiche operazioni mirate e pianificate.