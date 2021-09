Dal magazzino di Pisa al negozio di La Spezia: maxi sequestro di merce contraffatta

Giocattoli, ma anche mascherine e prodotti da fumo erano stoccati in alcuni locali in zona stazione nella città della Torre

Operazione anti-contraffazione condotta dalla Guardia di Finanza tra La Spezia e Pisa. Sequestrato un ingente quantitavo di merce contraffatta e non conforme alle normative comunitarie.



recanti noti marchi contraffatti e messi in vendita in un negozio nel centro spezzino; successivamente le operazioni si sono estese anche presso i magazzini distoccaggio dei prodotti contraffatti, collocati a Pisa e gestiti da due persone di nazionalità cinese.A seguito delle perquisizioni che hanno interessato 4 magazzini, 2 appartamenti e 1 box auto in zona stazione a Pisa, le Fiamme Gialle spezzine hanno individuato e sequestratoin particolare giocattoli recanti i marchi contraffatti LOL e NIKE, nonchédi serie A.Inoltre, i finanzieri durante le attività di ricerca hanno anche rinvenuto e sequestratoillecitamente detenuti e commercializzati in violazione delle norme recanti il testo unico sulle accise. Infatti, da fine 2019 i prodotti da fumo quali filtri, cartine e simili sono sottoposti ad accisa e pertanto, a differenza del passato, possono essere commercializzati solo presso le tabaccherie autorizzate.