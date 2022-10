Lotta alla contraffazione: maxi sequestro di merce falsa nell'area monumentale

Operazione anti-contraffazione effettuata nel pomeriggio di sabato 1 ottobre dagli agenti del Nucleo Polizia di Prossimità della Polizia municipale di Pisa, coordinati dall’ispettore Maria Elena Franceschini.



L’intervento, iniziato in piazza Manin e proseguito in Largo Cocco Griffi, ha portato gli agenti a sequestrare 422 paia di occhiali, 28 borse in pelle e oltre 200 orologi. Tutti gli oggetti, messi in vendita abusivamente da persone di nazionalità senegalese, riportavano marchi contraffatti di note griffes come Prada, Gucci, Yves Saint Laurent, Rayban, Rolex ed altri.



Sono in corso le indagini per individuare i depositi di provenienza della merce contraffatta e sequestrata. Anche in passato infatti, a seguito di sequestri, si erano poi scoperti veri e propri laboratori clandestini nei quali venivano stoccati e assemblati capi con marchio contraffatto. Laboratori collocati in insospettabili abitazioni sia nel centro storico che nella prima periferia della città.