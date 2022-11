Lotta al mercato del falso: merce contraffatta sequestrata dalle Fiamme Gialle

Stretta sul fenomeno dell'abusivismo commerciale e della vendita ambulante di prodotti contraffatti messa in atto nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Pisa nel centro della città della Torre.

Le operazioni condotte dai Baschi Verdi del Gruppo di Pisa, con il supporto di aliquote di personale in abiti civili, hanno consentito di individuare la presenza di venditori ambulanti abusivi, che, confondendosi nella folla, proponevano a turisti ed altri passanti, furtivamente, l’acquisto di prodotti di dubbia provenienza.

In tal modo, è stato possibile intercettare e sottoporre a sequestro oltre 80 articoli, tra orologi, borse, cinture e portafogli, con inciso il marchio contraffatto di note griffes, quali Rolex, Gucci, Emporio Armani per gli orologi, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent per gli accessori di abbigliamento.

I venditori, extracomunitari, al momento dei controlli hanno abbandonato la merce, cercando di darsi alla fuga tra la folla di visitatori, ma sono stati in alcuni casi rintracciati, identificati e denunciati.

L’operazione delle Fiamme Gialle si inserisce nel quadro dell’azione del Corpo volta a combattere ogni forma di illegalità economica, in particolare la concorrenza sleale e speculativa, a tutela degli imprenditori onesti e del commercio, in uno scenario socio-economico già complicato dagli eventi internazionali.