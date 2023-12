I militari del Comando Provinciale di Pisa hanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali che pongono in vendita luci e materiale natalizio, eseguendo accertamenti al fine di contrastare il commercio di materiale non conforme alle normative che disciplinano la sicurezza prodotti o la corretta marcatura CE.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Pisa, delle Compagnie di Pontedera e San Minato e della Tenenza di Volterra, hanno posto l’attenzione su numerosi esercizi commerciali procedendo al sequestro amministrativo di 26.973 articoli non conformi, fra cui luci e addobbi natalizi, lampadine, luci led, adattatori e prolunghe. I controlli quindi hanno interessato i comuni di Pisa, San Miniato, Ponsacco, Santa Croce e Montescudaio. A tutti i titolari degli esercizi commerciali sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo che va da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro.

Risulta evidente come questi prodotti, destinati anche all’utilizzo da parte di bambini e ragazzi, possano risultare pericolosi per la salute degli utilizzatori, atteso che la mancanza o la non conformità della marcatura CE sono indicativi dell’assenza dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa europea. In tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, il Codice del Consumo stabilisce che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno al consumatore, nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.