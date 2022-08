Carica in auto numerosi sacchi, all'interno scarpe contraffatte: 35enne nei guai

Era stato notato mentre caricava in zona stazione a Pontedera numerosi sacchi di plastica a bordo di un'auto. E' scattato così immediato il controllo da parte degli agenti della Polizia locale a carico dell'uomo, un cittadino extracomunitario.

All'interno dei sacchi vi erano paia di scarpe con marchi di note ditte.



La merce, circa un centinaio di scarpe, è stata così sottoposta a sequestro mentre lo straniero, identificato per un 35enne residente a Pontedera, è stato denunciato per i reati di introduzione in Italia di merce con marchi contraffatti e ricettazione.