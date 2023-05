In arrivo dalla Polonia con 56mila euro non dichiarati in valigia

Nei giorni scorsi i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli e i militari della Guardia di Finanza, in servizio presso l’aeroporto 'Galilei' di Pisa, hanno proceduto al sequestro della somma di 23.000 euro e all’applicazione della sanzione di 13.800 euro nei confronti di un cittadino ucraino proveniente dalla Polonia, trovato in possesso di 56.000 euro, per i quali non ha presentato la prevista dichiarazione al suo ingresso in Italia.

Poiché la somma rinvenuta superava la soglia dei 10.000 euro, sotto la quale non sussiste l’obbligo di dichiarazione, è stato sequestrato il 50% dell’eccedenza ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.